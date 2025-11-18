Символ идеи русской Свободы хотят установить в акватории нижегородской Стрелки

Памятник-символ «идеи русской Свободы и непринятия внешнего диктата», который хотят установить в Нижнем Новгороде, планируют разместить в акватории Стрелки (место слияния Оки и Волги). Об этом сообщили в Российском военно-историческом обществе (РВИО).

Председатель РВИО Владимир Мединский объявил о начале конкурса на лучший архитектурно-художественный проект памятника-символа идеи русской Свободы и непринятия внешнего диктата

Фото: Российское военно-историческое общество

18 ноября 2025 года помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявили о начале конкурса на лучший архитектурно-художественный проект монумента.

«Мы полагаем, что Нижний Новгород, как никакой другой город в нашей стране, является историческим центром свободы и труда, свободы русского предпринимательства, честного купечества, созидания»,— прокомментировал Владимир Мединский.

По словам Глеба Никитина, это будет не региональный объект, а достопримечательность и символ страны.Прообразом памятника может стать Козьма Минин.

Подвести итоги конкурса планируют до 15 июля 2026 года. Общий призовой фонд составит 3 млн руб.

Галина Шамберина