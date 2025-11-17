Памятник-символ русской свободы хотят установить на Стрелке в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на Стрелке (место слияния Оки и Волги) планируется установить памятник-символ русской свободы. Об этом сообщила пресс-служба Российского военно-исторического общества.

По данным пресс-службы, 18 ноября в Москве будет объявлено о проведении открытого творческого конкурса на лучший архитектурно-художественный проект памятника.

«Прообразом памятника может стать Козьма Минин —человек, чье имя стало символом народного единства и жертвенности во имя Родины»,— отметили в пресс-службе РВИО.

Андрей Репин