Политолог Марков прокомментировал обвинения в нарушении закона об иноагентах

Политолог Сергей Марков (объявлен иноагентом в РФ) заявил «Ъ», что составленный на него административный протокол о нарушении порядка деятельности иностранного агента рано или поздно получает каждый иноагент.

«Почему вы сами о себе не заявили о том, что вы иноагент? Почему это сделали по чьему-то заявлению, а не по вашему? — объяснил политолог суть претензий властей. — Это всем так дают». Господин Марков дополнил, что отчет о деятельности иноагента, обязательный к подачи каждые полгода, он составил и передал.

Политолог не уверен, будет ли он оспаривать административный протокол. «Не знаю. С Минюстом спорить про законы? Разве можно этот спор выиграть?»,— ответил господин Марков (объявлен иноагентом в РФ) на соответствующий вопрос «Ъ».

Административный протокол на Сергея Маркова (объявлен иноагентом в РФ) поступил в Останинский районный суд Москвы. Политолога привлекают по ч.1 ст.19.34 КоАП, предполагающей штрафы за осуществление иноагентской деятельности до включения в реестр Минюста. По ней иноагенту грозит штраф на сумму до 50 тыс. руб.

К этому положению отсылается ч.1 ст.330.1 Уголовного кодекса. Согласно ей, лицо, подвергнутое наказанию по ч.1 ст.19.34 КоАП, может быть привлечено к уголовному делу за непредоставление документов, необходимых для включения в реестр иноагентов. За это уже может грозить до двух лет лишения свободы.

На сайте Минюста приводится форма заявления, которую обязаны подать граждане «намеревающееся действовать в качестве иностранного агента». Им, в частности, необходимо выбрать из предложенных министерством вариантов, чем они, как иноагенты, планируют заниматься. Среди опций находятся политическая деятельность, сбор военных сведений, распространение сообщений и материалов, а также финансирование чужой работы в одном из этих направлений.

Степан Мельчаков