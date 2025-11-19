Оборот розничной торговли в Черноземье достиг 1,7 трлн рублей

Оборот розничной торговли в регионах Черноземья за девять месяцев 2025 года составил не менее 1,7 трлн руб., подсчитал «Ъ-Черноземье» на основе данных региональных отделений Росстата.

В Воронежской области оборот розничной торговли за январь — сентябрь 2025 года достиг 732,2 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше на 1,8% (в сопоставимых ценах). В Липецкой области оборот составил 334,3 млрд руб. (рост на 1,5%), в Орловской — 172,1 млрд руб. (+1,1%), в Тамбовской — 232,5 млрд руб. (+0,1%).

В Курской области оборот розничной торговли за январь — август 2025 года достиг 252,2 млрд руб. (+2,4%). Более актуальных данных Курскстат не публиковал. Белгородстат показателей по розничной торговле за 2025 год не размещал.

О приостановке работы маркетплейса «Магнита» в Воронеже и Липецке — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Одегов