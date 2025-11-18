Число поставленных на учет машино-мест в России вырос на 9% год к году

Количество поставленных на кадастровый учет машиномест увеличилось на 9% за год, сообщили в пресс-центре Росреестра. За первые девять месяцев года было зарегистрировано в собственность 107,4 тыс. машиномест.

С 2017 года, когда согласно закону № 315-ФЗ машиноместа в зданиях стали самостоятельными объектами недвижимости, россияне поставили на учет более 1 млн машиномест общей площадью 15,6 млн кв. м.

Заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов отметил, что рост обращений граждан для регистрации мест наблюдается ежегодно. По его словам, лидером по учету объектов недвижимости стал Центральный федеральный округ — почти 438 тыс. машиномест, на втором месте — Северо-Западный федеральный округ (более 135 тыс.), на третьем — Приволжский ФО (около 118 тыс). По данным Росреестра, больше всего машиномест ставят на учет в Москве — 344,7 тыс. и Санкт-Петербурге — 109,8 тыс.

В октябре «Ъ» писал, что за первые девять месяцев года объем продаж машиномест в новостройках в Москве снизился на 13% год к году из-за высоких цен. В будущем продажи машиномест будут увеличиваться из-за сокращения числа бесплатных парковок, а девелоперы из-за нормативных послаблений будут строить меньше.

