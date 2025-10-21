Парковки не находят себе места

После аномально высокого спроса в прошлом году на машино-места в Москве в этом году их продажи резко снизились. В старых границах российской столицы объем реализации сократился на 13%, а с учетом Новой Москвы — почти на 30%. Причина кроется в высоких ценах. В будущем продажи машино-мест будут расти из-за сокращения числа бесплатных парковок, а девелоперы из-за нормативных послаблений будут, напротив, строить меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В январе—сентябре 2025 года объем продаж машино-мест в новостройках Москвы в старых границах снизился на 13% год к году, до 9,9 тыс. сделок, подсчитали в «НДВ Супермаркет недвижимости» и Level Group. Аналогичный тренд зафиксировали в bnMap.pro, по чьим данным в Москве и Новой Москве спрос в сегменте сократился на 29,9%, до 11 тыс. сделок. Эти показатели снижения более выраженные, чем сокращение спроса на сами квартиры. По данным столичного управления Росреестра, в первые девять месяцев года на рынке было заключено 58,1 тыс. сделок на первичном рынке жилья, на 9% меньше год к году.

Прошлый год отметился аномальным спросом на машино-места: в 2024 году было зафиксировано 22,1 тыс. сделок совокупно во всех округах столицы, включая Новую Москву: это на 37% больше, чем в 2023 году, отмечают в bnMap.pro. После высоких продаж жилья в 2023 году многие докупали машино-места немного позже, поясняет основатель SIS Development Ярослав Гутнов.

Спрос на машино-места в новостройках Москвы снизился в 2025 году из-за сочетания высокой стоимости парковок и общей дороговизны жилья, отмечает коммерческий директор ГК «РКС Девелопмент» Кирилл Шавергин. Средняя цена машино-места в новостройках Москвы уже составляет более 4 млн руб., добавляет он. В пределах МКАД с начала 2025 года медианная стоимость машино-места выросла на 19%, приводит данные Ярослав Гутнов.

Замедлился выход новых жилых проектов, а отсутствие старта новых проектов влечет за собой сокращение потенциальных продаж машино-мест, отмечает директор по продукту группы «Самолет» Леон Пряжников. По данным аналитического центра «Дом.РФ», в январе—сентябре 2025 года застройщики Москвы запустили новые проекты суммарной площадью 2,88 млн кв. м, что на 31% меньше год к году. В начале 2025 года наблюдался устойчивый тренд на снижение объема экспозиции на первичном рынке столицы. Во втором квартале 2025 года объем предложения составил 2,5 млн кв. м, что на 2,7% меньше по сравнению с предыдущим кварталом и на 4,7% меньше год к году, говорит Ярослав Гутнов.

По подсчетам bnMap.pro, сейчас в продаже в московских новостройках 15,9 тыс. машино-мест, что на 17% меньше, чем в январе 2025 года. Большинство девелоперов в условиях растущей себестоимости и высоких ставок по кредитам обеспечивают жилье машино-местами по минимуму для соответствующего класса, говорит директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина. Продажи паркинга становятся все более закрытыми: девелоперы перестают вывешивать прайс в рынок, предлагая места клиентам, которые купили квартиры, говорит Леон Пряжников. Он объясняет это тем, что несколько лет назад из-за доступности машино-мест инвесторы покупали места в паркингах, а потом сдавали их жителям ЖК.

В связи со снижением количества бесплатных машино-мест в районах столицы, расширением зон платной парковки и увеличением проектов с закрытыми дворами в Москве спрос на машино-места будет только расти, уверен коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков. Кроме того, продолжает он, в Москве последние несколько лет в принципе наблюдается тенденция к снижению количества машино-мест в новых проектах, и это также позволяет говорить о высоком потенциале спроса. В Москве все больше проектов бизнес-класса и выше, в которых спрос на личные парковочные места традиционно высокий, тогда как массовых проектов все меньше, соглашается директор по девелопменту Rariteco Екатерина Борисова.

CEO Dataflat.ru Александр Пыпин, напротив, считает, что из-за снижения спроса со стороны населения на автомобили будет снижаться потребность в машино-местах. Согласно данным «Автостата», по итогам сентября 2025 года в России было реализовано 122,7 тыс. новых легковых машин, что на 18,7% меньше год к году.

В 2024–2025 годах столичные власти начали пересматривать подход к расчету числа машино-мест в новых жилых проектах, напоминает Ярослав Гутнов. Новая методика позволяет застройщикам сокращать объем парковочных мест примерно на 15–20% (см. “Ъ” от 10 октября 2024 года). Такая норма не стимулирует девелоперов закладывать большое число парковочных мест, отмечает Кирилл Шавергин.

Дарья Андрианова