Выдача кредитных карт в Удмуртии упала на четверть за месяц

13,5 тыс. новых кредитных карт выдали в Удмуртии в октябре, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 24,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по России количество новых кредитных карт также сократилось: в октябре было выдано 1,31 млн карт, что на 25,2% ниже, чем в октябре 2024 года. Однако по сравнению с предыдущим месяцем выдача новых карт немного увеличилась на 3,3%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что банки продолжают повышать требования к качеству кредитных историй заемщиков, что снижает риски просрочек в будущем. Потенциальным заемщикам эксперт рекомендовал внимательно следить за своей кредитной историей и избегать ее ухудшения.

Напомним, Удмуртия заняла 30-е место в стране по выдаче потребительских кредитов в октябре. В республике было выдано 16,6 тыс. кредитов, что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Анастасия Лопатина