Все округа Ярославской области получили паспорта готовности к зиме

Все муниципальные образования Ярославской области получили паспорта готовности к зимнему периоду впервые за более чем десять лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году паспорта получили 11 муниципальных образований. По словам губернатора, достичь результата удалось благодаря тесному взаимодействию с Ростехнадзором.

«Благодаря нашему конструктивному сотрудничеству удалось решить многие ключевые вопросы и обеспечить соответствие коммунальной инфраструктуры новым требованиям Минэнерго»,— написал Михаил Евраев.

К зимнему сезону в регионе подготовлено более 14 тыс. многоквартирных домов, почти 1800 социальных объектов и около 600 котельных. Создан резерв ремонтных бригад, спецтехники и оборудования, закуплены три модульные котельные и 18 дизель-генераторов.

«Паспорт готовности — это важный, но не окончательный этап. Главная проверка для жилищно-коммунального хозяйства начнется с первыми морозами. Чтобы зимний период прошел без сбоев, все системы должны находиться под постоянным контролем местных органов власти и ресурсоснабжающих организаций»,— сообщил губернатор.

Модернизация коммунальной инфраструктуры продолжится в следующем году, на эти цели из регионального бюджета будет направлено почти 5,5 млрд руб.

Антон Голицын