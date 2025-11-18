В Госдуму внесут проект о приоритетном усыновлении родственниками из того же региона

Зампредседателя Госдумы Петр Толстой сообщил о планах внести на рассмотрение законопроект, который меняет механизм усыновления детей приемными семьями. В частности, документ запретит при усыновлении перевозить ребенка из региона, в котором проживают его родственники.

«Процветает бизнес по организации усыновления приемными семьями, бизнес межрегиональный. <...> Возможно, эти шаги постепенно изменят ювенальную суть нынешней системы опеки»,— заявил господин Толстой на Всемирном русском народном соборе (цитата по «РИА Новости»). Когда инициатива готовится к внесению — он не уточнил.

Также господин Толстой поддержал инициативу патриаршей комиссии по вопросам семьи о передаче функций опеки и попечительства от Минпросвещения к Минтруда России. С таким предложением сегодня выступил глава комиссии Федор Лукьянов. Он заявил, что Минпросвещения «не имеет инструментов для оказания социальной помощи семьям, но имеет достаточно репрессивные инструменты воздействия на семьи». Господин Лукьянов указывал, что такая инициатива уже получила положительную оценку на уровне правительства РФ, а 56 регионов страны реализовали данную меру.

Полина Мотызлевская