Экс-специалиста военного представительства ждет суд за получение взятки в 5 млн рублей

СКР завершил расследование уголовного дела против бывшего ведущего специалиста по контролю и приемке продукции военного представительства Андрея Меньшикова. Его обвиняют в получении взятки. Дело направили для рассмотрения в Московский районный суд Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фигурант контролировал качество продукции, производимой АО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения» («ВНИТИ ЭМ»). Институт с 2013 по 2023 год поставлял системы управления, всего с обществом было заключено более 20 контрактов.

В период с 2014 по 2020 год господин Меньшиков получил взятку более чем на 5,5 млн руб. от гендиректора «ВНИТИ ЭМ» Сергея Турусова за покровительство при выполнении работ. Ранее вменяемая сумма взятки превышала 7,5 млн руб. Суд по ходатайству следствия арестовал имущество обвиняемого общей стоимостью более 14 млн руб.

В июле к 8,5 годам строгого режима приговорили экс-главу военного представительства Сергея Болгарева. Его признали виновным в получении взяток от представителя пятигорского завода «Импульс». Следствие выяснило, что осужденный покровительствовал предприятию и только формально проверял его продукцию.

Никита Черненко