РВИО объявило творческий конкурс на лучший проект памятника русской Свободе

Российское военно-историческое общество (РВИО) объявило творческий конкурс на лучший архитектурный проект памятника русской Свободе, сообщает «РИА Новости». Установить памятник планируется на территории нижегородской Стрелки в месте слияния Волги и Оки.

«Дело не только в том, что здесь тяга русского народа к свободе в начале XVII века, в годы Смуты, кристаллизовалось в создание национального ополчения и изгнание интервентов из Москвы. Мы полагаем, что Нижний Новгород, как никакой другой город в нашей стране, символизирует, является историческим центром свободы труда, свободы русского предпринимательства, честного купечества, созидания — это тоже свобода»,— пояснил помощник президента, председатель РВИО Владимир Мединский.

Говоря о необходимости создания такого памятника, господин Мединский указал: первое, что видели эмигранты, приплывавшие в Нью-Йорк — это американскую статую Свободы. Она, по словам главы общества, имела «совершенно определенный смысл»: «там, на родине, у вас несвобода, вы покинули плохую страну, а теперь вы прибыли в землю обетованную, вы сменили свое Отечество, чтобы обрести личную, собственную свободу».

В РВИО указали, что прообразом памятника может стать Козьма Минин, так как именно его призыв к созданию народного ополчения в 1611 году в Нижнем Новгороде «сыграл ключевую роль в освобождении Москвы от иноземных захватчиков в Смутное время, определив дальнейшую судьбу России».

