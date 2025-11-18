В FIDE обсудят возвращение флага и гимна российским шахматистам

Генассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) рассмотрит вопрос возвращения национальных флагов и гимнов российским и белорусским спортсменам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

С данной инициативой выступила Федерация шахмат России (ФШР). Отмечается, что международная организация внесла этот вопрос в повестку генассамблеи, которая пройдет 14 декабря в онлайн-формате. Также в ФШР предложили обеспечить участие национальных команд России и Белоруссии во всех турнирах, проходящих под эгидой FIDE, начиная с соревновательного цикла 2026 года.

Российские и белорусские шахматисты были отстранены от командных турниров под эгидой FIDE в 2022 году из-за начала спецоперации на Украине. В марте того же года организация разрешила спортсменам из этих стран принимать участие в индивидуальных турнирах в нейтральном статусе. В январе 2025 года совет FIDE допустил к официальным соревнованиям детско-юношеские и паралимпийские команды из России и Белоруссии, а в июне одобрил участие женской сборной в командном чемпионате мира.

Таисия Орлова