Свердловское заксобрание лишило мандата умершего депутата от КПРФ Букреева

Законодательное собрание Свердловской области досрочно прекратило полномочия депутата от КПРФ Евгения Букреева и исключила его из состава комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления в связи со смертью коммуниста на 75-ом году жизни 31 октября. «Скончался наш коллега, прошу почтить его память минутой молчания»,— обратилась к парламентариям перед голосованием председатель Людмила Бабушкина.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Букреев был избран депутатом заксобрания в 2021 году. Он одержал победу в Кировградском одномандатном округе (получил поддержку 27 082 избирателей), опередив кандидатов от «Единой России» Александра Волкова (взял 24 549 голосов) и от ЛДПР Александра Панасенко (7 845 голосов). В июле 2025 года первый секретарь свердловского обкома КПРФ, вице-спикер регионального парламента и кандидат в губернаторы Свердловской области Александр Ивачев включил Евгения Букреева в список претендентов для назначения членом Совета федерации.

Ранее, с 1986 года, господин Букреев на протяжении 35 лет бессменно руководил средней общеобразовательной школой №3 в Кировграде. Параллельно с педагогической деятельностью коммунист избирался депутатом думы Кировграда все семь созывов.

Василий Алексеев