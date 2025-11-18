Орловские власти вернули в федбюджет 380 млн, выделенных на стройку поликлиники

Правительству Орловской области пришлось вернуть в федеральный бюджет 380 млн руб., выделенных на строительство здания поликлиники №1 в облцентре. Власти региона подтвердили эту информацию «Ъ-Черноземье». Вернутся ли средства в область в 2026 году, не уточняется.

В этом году департамент экономразвития и инвестдеятельности Орловской области объявил пять конкурсов на возведение поликлиники. Начальная цена на них варьировалась от 1,33 млрд до 1,37 млрд руб. На три тендера никто не заявился, два, в том числе последний, признали несостоявшимися из-за несоответствия заявок требованиям закупки.

Согласно проекту контракта, подрядчик должен был разработать рабочую документацию, построить и обустроить здание поликлиники, смонтировать инженерные системы, оборудовать сети связи, а также выполнить благоустройство. Завершить работы планировалось до 19 ноября 2027 года.

Алина Морозова