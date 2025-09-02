В пятый раз никто не захотел строить поликлинику в Орле за 1,3 млрд

Конкурс по выбору подрядчика для строительства поликлиники №1 в Орле за 1,33 млрд руб. признали несостоявшимся. На участие поступило две заявки, но комиссия отклонила их как несоответствующие требованиям. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Имена участников не разглашаются, но известно, что один из потенциальных подрядчиков не предоставил необходимые документы, а другой указал в заявке ложные сведения. Вторые торги за строительство медучреждения с начальной ценой в 1,37 млрд руб. не состоялись по той же причине — две поступившие заявки были отклонены комиссией, поскольку они не соответствовали требованиям. В первом конкурсе за 1,35 млрд руб. никто не принял участия. Третьи и четвертые торги с одинаковой начальной ценой в 1,33 млрд руб. также признаны несостоявшимися из-за отсутствия претендентов. В шестой раз конкурс пока не объявлялся.

Согласно проекту контракта, подрядчик должен был разработать рабочую документацию, построить и обустроить здание поликлиники, смонтировать инженерные системы, оборудовать сети связи, а также выполнить благоустройство. Завершить работы планировалось до 19 ноября 2027 года.

В конце августа стало известно, что власти липецкого Ельца во второй раз не смогли найти подрядчика для сохранения объекта культурного наследия — первого корпуса школы №15.

Кабира Гасанова