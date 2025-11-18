В Татарстане на закупку противоопухолевых препаратов выделят 29,1 млн

В Татарстане закупят партию противоопухолевых лекарственных средств на 29,1 млн руб. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госакупок.

Из этой суммы 14 млн руб. направят на приобретение препарата «Алектиниб». В медицинские учреждения республики поступит 60 упаковок по цене 233,9 тыс. руб. за штуку. «Алектиниб» — ингибитор протеинкиназы, включенный в перечень жизненно необходимых препаратов. Он применяется при лечении рака легких.

Еще 15,15 млн руб. направят на закупку 90 упаковок препарата «Брентуксимаб ведотин» стоимостью 168,4 тыс. руб. за упаковку. Это противоопухолевое средство используют для терапии ряда злокачественных заболеваний, включая лимфому Ходжкина и крупноклеточную лимфому.

Поставки будут осуществляться в 2025–2026 годах. Заказчиком выступает ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана».

Анна Кайдалова