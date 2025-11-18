Украинского бойца приговорили к 15 годам за теракт в Курской области

Во 2-м Западном окружном военном суде признали виновным в теракте военнослужащего ВСУ Ивана Шарутина. Его приговорили к 15 годам строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Об этом сообщили в пресс-службе главной военной прокуратуры.

Боец ВСУ в составе своего подразделения въехал в Курскую область 11 мая. Вместе с сослуживцами он проследовал к хутору Олешня Суджанского района. Фигурант и другие украинские военнослужащие удерживали позиции вблизи хутора и участвовали в боях с ВС РФ. Также Шарутин запугивал мирных жителей и мешал работе органов власти. Через пять дней его взяли в плен бойцы ВС РФ.

Бои в Курской области шли с 6 августа 2024 года по 26 апреля 2025 года. За время вторжения в регион погиб 331 мирный житель. СКР расследует более 610 уголовных дел о преступлениях украинских военнослужащих в регионе.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко