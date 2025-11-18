Министерство спорта РФ получило предложение «рассмотреть возможность внедрения» в российском футболе ограничения на количество иностранных тренеров. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что такое предложение было выдвинуто на встрече министра спорта РФ Михаила Дегтярева с бывшими главными тренерами сборной России по футболу. По данным источника агентства, собравшиеся эксперты «сошлись на необходимости ввести ограничение на количество иностранных тренеров, входящих в штабы клубов Российской премьер-лиги (РПЛ)». Согласно задумке, в «штаб главного тренера» должно входить «не более двух иностранцев».

Помимо этого, по данным «РИА Новости», бывшие главные тренеры сборной России предложили ограничить число легионеров в заявках команд еще жестче, чем до этого Михаил Дегтярев. По плану министра спорта, оптимальной считалась формула «пять легионеров на поле и десять в заявке». В то же время тренеры посчитали целесообразным сокращение числа иностранцев в заявке до восьми-девяти человек.

Кроме того, на встрече «прозвучало предложение ввести налог на дополнительных иностранцев в заявке». На его размер должно влиять иоговое место той или иной команды в турнирной таблице РПЛ: чем выше команда окажется в конце сезона, тем больше будет налог.

В настоящее время в РПЛ действует лимит на легионеров, согласно которому одновременно на поле в составе одной команды могут находиться восемь легионеров, а в клубной заявке — 13.

Арнольд Кабанов