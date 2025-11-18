Премьер Ирака и делегация ЛУКОЙЛа обсудили отсрочку санкций США на полгода

Премьер-министр Ирака Мохамед ас-Судани и основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов обсудили возможную отсрочку американских санкций против российской компании на шесть месяцев. Об этом сообщил иракский источник «РИА Новости». Накануне это же сообщал источник Reuters.

Встреча иракского премьера и господина Алекперова прошла вчера. Правительство Ирака сообщило, что на встрече обсуждались вопросы стабилизации поставок нефти и недопущения воздействия санкций США на возможности Ирака в нефтепроизводстве.

По словам источника «РИА Новости», иракское правительство планирует направить запрос США через министерство нефти с просьбой исключить ЛУКОЙЛ из санкционного списка на полгода. Это связано с работой компании на месторождении «Западная Курна-2», где российская компания владеет 75% долей.

22 октября Минфин США ввел санкции против ЛУКОЙЛа и его дочерних компаний, предписав завершить все операции до 21 ноября. На прошлой неделе американский минфин выдал лицензию, разрешающую транзакции, связанные с продажей международного бизнеса ЛУКОЙЛа, до 13 декабря. После попадания под санкции российская компания объявила о намерении продать зарубежные активы. 14 ноября ЛУКОЙЛ сообщил, что ведет переговоры с несколькими покупателями.