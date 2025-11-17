Алекперов встретился с премьером Ирака

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани провел встречу с Вагитом Алекперовым. Господин Алекперов ушел с поста главы ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) в 2022 году после попадания под британские санкции. В каком качестве он участвовал в сегодняшних переговорах, неясно. На встрече, согласно сообщению пресс-службы иракского правительства, обсуждались вопросы стабилизации поставок нефти и недопущения воздействия санкций США на возможности Ирака в нефтрепроизводстве.

В одно время с сообщением пресс-службы иракского правительства агентство Reuters со ссылкой на трех представителей энергетического сектора страны написало, что правительство Ирака намерено попросить у властей США отсрочку в шесть месяцев по санкциям, которые осложнили работу месторождения «Западная Курна-2».

«Западная Курна-2» находится на юге Ирака. Месторождение обеспечивает 9% всей нефтедобычи в стране. ЛУКОЙЛ — оператор месторождения с долей в 75%. Компания добывает на месторождении 480 тыс. баррелей нефти в сутки. Это самый ценный зарубежный актив компании.

По данным Reuters, 10 ноября ЛУКОЙЛ объявил о форс-мажорных обстоятельствах на месторождении. Платежи компании заморожены. Как сообщил телеканал Rudaw, госкомпания Ирака по продаже нефти SOMO запретила отгрузку добытой ЛУКОЙЛом нефти с месторождения. Власти Ирака ищут механизм, который позволит эксплуатировать месторождения без нарушения американских санкций, отмечает Reuters.

25 октября США ввели блокирующие санкции против ЛУКОЙЛа и дочерних компаний. Операции с активами должны быть завершены до 21 ноября. После попадания под санкции ЛУКОЙЛ объявил о намерении продать зарубежные активы. 14 ноября компания сообщила, что ведет переговоры с несколькими покупателями.