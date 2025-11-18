Постпред США при НАТО Уитакер призвал ЕС агрессивнее относиться к России

Евросоюзу следует занять более агрессивную позицию в отношении России и конфисковать замороженные на территории объединения активы страны. Такое мнение высказал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэттью Уитакер

Фото: Marta Fiorin / Reuters Мэттью Уитакер

Фото: Marta Fiorin / Reuters

«Думаю, это ознаменует собой новый этап — более агрессивную Европу. Пора им начать действовать более решительно»,— заявил господин Уитакер в интервью агентству Bloomberg. По словам постпреда, использование российских активов станет «значимым шагом» для поддержки Украины в следующие несколько лет.

Госсекретарь США Марко Рубио, напротив, говорил, что экспроприация активов РФ может привести к неожиданным последствиям. Он уточнял при этом, что Вашингтон активно следит за действиями стран ЕС в данном направлении.

Страны Евросоюза еще не приняли окончательное решение о конфискации российских активов для выдачи кредита Украине. Одно из препятствий для реализации этого плана — несогласие с ним Бельгии, в чьем депозитарии Euroclear хранится большая часть замороженных средств (около €200 млрд). Брюссель требует от европейских союзников гарантий разделения ответственности.