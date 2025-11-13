Рубио: конфискация российских активов в ЕС грозит непредвиденными последствиями

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о возможных неожиданных последствиях конфискации замороженных в Евросоюзе российских активов. В администрации Белого дома ситуацией вокруг использования активов РФ занимается министр финансов Скотт Бессент.

«У этого могут быть неожиданные последствия. Но я сейчас не могу сделать официального заявления на этот счет»,— сказал госсекретарь после встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7 в Канаде (цитата по сайту Госдепартамента США).

Господин Рубио уточнил, что Вашингтон следит за усилиями европейских стран в данном направлении. По его словам, некоторые страны G7 настроены против этой инициативы.

Вопрос экспроприации замороженных в ЕС российских активов напрямую связан с выдачей так называемого репарационного кредита Украине. Однако из-за риска восстановления Россией прав на эти средства некоторые страны, в частности Бельгия, требуют гарантий на покрытие компенсаций. Вернуться к принятию решения министры финансов ЕС планируют 13 ноября.