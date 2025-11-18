Непогода задержала авиасообщение между Петербургом и Казанью

Из-за сильного тумана в Татарстане задержали два рейса авиакомпании Nordwind из Петербурга в Казань и один из Казани в Петербург. Соответствующую информацию 18 ноября показывает онлайн-табло Пулково.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Речь идет о рейсах N4-243, N4-245 и N4-244. Первые два должны вылететь в столицу Татарстана еще утром, однако пассажиры до сих пор ждут посадки. Предположительно, лайнеры смогут вылететь из Петербурга в 15:25.

Непогода также скорректировала рейсы из Москвы и Душанбе в Казань. Самолеты были направлены на запасной аэропорт в Чебоксарах и Нижнем Новгороде.

Андрей Маркелов