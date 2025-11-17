«Уральские авиалинии» опровергли данные о задымлении самолета в Пулково

Авиакомпания «Уральские авиалинии» опровергла информацию о задымлении в салоне своего самолета в петербургском аэропорту Пулково. Рейс был выполнен в штатном режиме, без задержек, заявили «РИА Новости» в пресс-службе компании.

«Ни возгорания, ни задымления в салоне самолета не было», – сказала собеседница агентства.

16 ноября СМИ сообщили о задымлении на борту самолета «Уральских авиалиний», прибывшего в Петербург из Екатеринбурга. В Пулково данные о возможном происшествии с рейсом U6 225 не подтверждали.