Стармер исключил отставку с поста премьера Великобритании до следующих выборов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует оставаться на посту до следующих парламентских выборов, которые пройдут не позднее августа 2029 года. Так он прокомментировал слухи о его возможной отставки из-за нарастающего недовольство Лейбористкой партии.

На вопрос The Daily Mirror, возглавит ли он Лейбористскую партию на следующих выборах, Кир Стармер ответил: «Да, возглавлю. Позвольте мне прояснить: каждая минута, не потраченная на обсуждение и решение проблемы стоимости жизни, — это минута, потраченная впустую в политической работе этого правительства».

Кир Стармер возглавил правительство Великобритании в июле 2024 года. Согласно опросу Ipsos, работу премьера поддерживают около 13% опрошенных британцев. На этом фоне СМИ, включая «Би-би-си», The Sunday Telegraph, The Times cообщили, что внутри Лейбористской партии все чаще выступают за отставку Кира Стармера. Возможным кандидатом на его место называли министра здравоохранения Уэса Стритинга, однако тот исключил такую вероятность.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Преемники выходят из тени».

Лусине Баласян