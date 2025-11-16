Преемники выходят из тени

Состоявшийся 4 ноября анонимный брифинг, на котором соратники премьер-министра Великобритании Кира Стармера рассказали о «заговоре» с целью его смещения, дал эффект бумеранга: теперь вся страна обсуждает, когда непопулярный политик уйдет в отставку и кто его сменит. Политическую судьбу Стармера определят итоги двух предстоящих событий: представления правительством проекта бюджета на следующий год и местных выборов в мае 2026 года.

Крайне низкие рейтинги Кира Стармера, неумелое управление страной и подъем националистской партии Reform UK стали причиной недовольства премьером в рядах его собственной партии. Среди законодателей начались обсуждения возможности сменить непопулярного премьера на более компетентного и харизматичного лидера. Сигналом к возможной атаке на Стармера может стать представление 26 ноября канцлером казначейства Рейчел Ривз проекта нового бюджета, в который, как ожидается, включат повышение налогов (или же сокращение расходов, что считается менее реалистичным сценарием). Эта непопулярная мера потенциально может привести к кризису, способному окончательно дестабилизировать и без того шаткое правительство.

Положение премьера и его кабинета невольно усугубили его сторонники, которые 4 ноября провели анонимный брифинг для журналистов, в котором заявили о «вызывающих опасения» амбициях министра здравоохранения Уэса Стритинга.

Неназванный спикер утверждал, что Кир Стармер даст отпор всем, кто попытается занять его место.

В ответ глава Минздрава назвал сообщения СМИ «обреченной на провал чепухой» и призвал уволить сотрудников, ответственных за организацию брифинга. «Я не вижу обстоятельств, при которых я бы поступил так с нашим премьер-министром»,— заявил Стритинг и указал на токсичную обстановку, которая сформировалась на Даунинг-стрит.

На прошедшей неделе в наступление пошли консерваторы, лидер которых Кеми Баденок возложила на Стармера вину за публичную склоку и призвала его объясниться. Премьер решил дистанцироваться от анонимного брифинга и заявил, что не санкционировал его проведение. «Любые нападки на любого члена моего кабинета совершенно неприемлемы»,— сказал он. С тех пор в британских СМИ появились десятки публикаций, в которых говорилось о потере Стармером контроля над своим аппаратом и партией и провальном решении выступить против Стритинга, которое привело лишь к новому кризису. При этом помимо главы Минздрава начали обсуждаться и другие кандидаты на смену непопулярному премьеру. Прежде всего зазвучало имя главы МВД Шабаны Махмуд, а также бывшего мэра Манчестера Энди Бёрнема.

В воскресенье, 16 ноября, стало известно, что почву для своего возвращения готовит и «звезда лейбористов», бывшая правая рука Стармера Анджела Рейнер. В сентябре ей пришлось покинуть должность вице-премьера и министра по делам жилья после коррупционного скандала. Ее обвинили в частичной неуплате налога за покупку роскошной квартиры в приморском Хоуве на юге Англии за £800 тыс. ($1,08 млн). Рейнер тогда заявила о непреднамеренной ошибке в расчетах и добровольно ушла с занимаемых ей должностей. По данным The Telegraph, теперь она не просто готова вернуться в правительство, но и предлагает министерские портфели в своем будущем кабинете в обмен на поддержку ее кандидатуры. Профсоюзы уже готовы выступить в поддержку Рейнер. На ее сторону также встала парламентская группа Tribune, в которой сейчас насчитывается 70 депутатов-лейбористов умеренно левых взглядов. Ее руководство ожидает, что в ближайшее время численность группы возрастет до 100 человек. Всего у лейбористов 412 мест из 650 в Палате общин (нижняя палата парламента), а для выборов лидера партии необходимо, чтобы 20% депутатов поддержали новую кандидатуру. Если Tribune удастся расшириться, то шансы Рейнер существенно возрастут.

При этом сама попытка внутрипартийного переворота также не предрешена: по данным Financial Times, канцлер казначейства решила отказаться от идеи повышения налогов в новом бюджете из-за опасений коллапса власти. Но даже если эта точка будет пройдена, новым опасным рубежом для Стармера станут местные выборы в Шотландии и Уэльсе в мае 2026 года, на которых по прогнозам аналитиков победу одержит партия Reform UK.

Вероника Вишнякова