Wildberries ответили Грефу на претензию о налоге со скидок

В пресс-службе «Wildberries & Russ» заявили, что скидка не является доходом торговой площадки, а потому не может облагаться налогами. Поводом для комментария стали слова председателя совета директоров Сбербанка Германа Грефа. Он заявил, что маркетплейсы недоплатили 1,5 трлн руб. налогов из-за действующей системы скидок. По его мнению, отсутствие регулирования ставит их в неконкурентные условия.

«Маркетплейсы — одни из крупнейших налогоплательщиков в стране, причем налоговая нагрузка на доход маркетплейсов выше, чем у розничных сетей в офлайне»,— cообщили «Ъ» в пресс-службе компании.

В «Wildberries & Russ» отметили, что скидки предоставляются за счет самой площадки в рамках программы лояльности совместно с банком и не влияют на ту сумму, которую получает продавец. Такая политика делает товары привлекательнее, повышает объемы продаж и доходы производителей, тем самым расширяя их налоговую базу, подчеркнули в компании.