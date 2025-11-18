Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Удмуртии представили коллекцию одежды в цвете «Ижевский рябиновый»

Ижевский бренд одежды RBH совместно с инклюзивной мастерской «Да! Могу!» представил новую коллекцию «Ижевский рябиновый». Об этом пишет Центр территориального развития Удмуртии.

Фото: Центр территориального развития Удмуртии

Фото: Центр территориального развития Удмуртии

Фото: Центр территориального развития Удмуртии

«Для нас рябина — это символ стойкости и красоты Ижевска. Яркие ягоды, что горят даже зимой, напоминают: каждый из нас хранит внутри свой неугасаемый огонек силы и индивидуальности»,— отмечают создатели.

Напомним, центр территориального развития Удмуртии назвал главным цветом 2025 года «Ижевский рябиновый», он соответствует Pantone: 7417C. Затем в столице Удмуртии представили фирменный стиль 265-летия города, его показал глава города Дмитрий Чистяков в ходе прямой линии на ГТРК «Удмуртия». Мэр призвал предпринимателей использовать брендбук, чтобы «рябиновая ижевская продукция» разлеталась по стране.

Анастасия Лопатина