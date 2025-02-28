В Ижевске представили фирменный стиль 265-летия города
В Ижевске представили фирменный стиль 265-летия города, его показал глава города Дмитрий Чистяков в ходе прямой линии на ГТРК «Удмуртия», пишет пресс-служба муниципалитета. Мэр призвал предпринимателей использовать брендбук, чтобы «рябиновая ижевская продукция» разлеталась по стране.
«Фирменный стиль юбилейного года готов. Его символ — башня Оружейного завода. Цвет года и цвет города — рябиновый. Рябина для ижевчан — неотъемлемый символ родного города, гроздья этой ягоды представлены на гербе Ижевска. В целом получился яркий позитивный цвет. В визуальном оформлении также используется наш ижевский шрифт»,— рассказал глава города Дмитрий Чистяков.
Напомним, центр территориального развития Удмуртии назвал «Ижевский рябиновый» главным цветом 2025 года.