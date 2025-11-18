На политолога Маркова составили протокол о нарушении закона об иноагентах

В Останкинский районный суд Москвы поступил административный протокол о нарушении законодательства об иноагентах на политолога Сергея Маркова. Административное дело заведено по ч.1 ст. 19.34 КоАП (деятельность в качестве иноагента лицом, не включенным в реестр).

Сергея Маркова внесли в реестр иностранных агентов в августе 2025 года. В июле 2025 года, в период обострения политического конфликта между Москвой и Баку, политолог посещал медиафорум в Азербайджане. Там он комплементарно высказался в адрес президента страны Ильхама Алиева, чем спровоцировал критику со стороны военных и правых блогеров.

Полина Мотызлевская