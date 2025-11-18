В отношении уральца, оскорбившего мальчика за Z-шапку, возбудили новое уголовное дело

В отношении ранее осужденного в Екатеринбурге 59-летнего Александра Неустроева (внесен в список террористов и экстремистов) возбудили новое уголовное дело об оправдании и пропаганде терроризма (ст.205.2 УК РФ), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Центрального окружного военного суда. За это ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ

По их данным, Неустроев, находясь в колонии, в присутствии других осужденных он дал положительную оценку терактам в отношении Владлена Татарского и Дарьи Дугиной.

Напомним, в июне 2024 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил Александра Неустроева к трем годам колонии-поселения по п.п. «а», «б» ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы). Позже Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты и обвинения Александра Неустроева.

Инцидент случился 21 апреля 2023 года около подъезда дома №35 по ул. Волгоградской в Екатеринбурге. Согласно версии обвинения, Неустроев нецензурно обругал 11-летнего школьника за то, что нон носит шапку с буквой «Z». В роликах, опубликованных в СМИ, видно, что Александр Неустроев оскорбил ребенка матом, а также назвал его «идиотом» и «придурком». К нему подошел прохожий, заявивший, что школьник «не виноват», что носит шапку с символом поддержки СВО, потому что «так его одели». «Ему лет 15 уже. Жарко на улице. Если бы было холодно, я бы не сказал ничего»,— ответил прохожему Неустроев.

Затем местные СМИ сообщили, что отец ребенка — участник специальной военной операции (СВО). Мама мальчика написала заявление в полицию, чтобы мужчину привлекли к ответственности. По словам женщины, пятиклассник шел в школу, когда Александр Неустроев «стал приставать, оскорблять, пытался схватить» ее сына. Ребенку удалось вырваться и убежать, а впоследствии он пришел домой испуганный, «в слезах». Мать мальчика добавила, что в полиции тогда «очень неохотно приняли заявление».

Поначалу мужчину задержали сотрудники полиции и ОМОН, инкриминировав ему ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Однако, когда он уже оказался в суде, административное производство неожиданно было прекращено. Как оказалось, тогда в отношении мужчины СКР возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Адвокат Георгий Краснов тогда сообщал, что в данном случае силовики с учетом существующей правоприменительной практики могли найти основания для привлечения мужчины к административной ответственности за оскорбление (ст. 5.61 КоАП), дискредитацию ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ) или мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП), тем самым публично наказав мужчину. Уголовное дело, по его мнению, возбудили только из-за того, что историей заинтересовался лично Александр Бастрыкин.

Артем Путилов