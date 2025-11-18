Российские военнослужащие сорвали попытку контратаки подразделения 125-й механизированной бригады вооруженных сил Украины в районе Благодатовки Харьковской области. Целью операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) был прорыв кольца окружения, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Кроме того, армия России отразила шесть атак подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка ВСУ в районе Гришино Донецкой народной республики.

В 153 районах в зоне спецоперации российские вооруженные силы поразили объекты энергетики и железнодорожной инфраструктуры ВСУ, а также воинский эшелон с бронетехникой. К атаке привлечены оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.