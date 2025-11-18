Дональд Трамп примет Криштиану Роналду в Белом доме

Президент США Дональд Трамп примет в Белом доме нападающего сборной Португалии и саудовского футбольного клуба «Ан-Наср» Криштиану Роналду. Как сообщает испанская газета Mundo Deportivo, встреча состоится 18 ноября.

По информации источника, ранее футболист проявлял интерес к встрече с американским лидером. Следующим летом США наряду с Канадой и Мексикой примет чемпионат мира по футболу, который впервые пройдет с участием 48 сборных. Ранее португальская команда гарантировала участие в турнире.

Роналду не посещал страну с 2017 года — тогда гражданка США Кэтрин Майорга обвинила его в изнасиловании, якобы совершенном в Лас-Вегасе в 2009 году. В 2019 году прокуратура США признала обвинения необоснованными. В ноябре 2023 года суд оправдал форварда после повторного иска госпожи Майорги, поданного в октябре того же года.

40-летний Криштиану Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. Ранее нападающий выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». В 2016 году в составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы. На прошлой неделе он заявил, что грядущее мировое первенство станет для него последним в карьере.

Таисия Орлова