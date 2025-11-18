РПЦ предложила запретить вывозить яйцеклетки и эмбрионы из России

РПЦ выступает за введение запрета на экспорт репродуктивных тканей из России, заявил председатель патриаршей комиссии по защите семьи Федор Лукьянов.

«С запретом суррогатного материнства мы не остановили вывоз эмбрионов человека, женских яйцеклеток. В настоящее время Россия продолжает торговать репродуктивным потенциалом страны»,— сказал господин Лукьянов на Всемирном русском народном соборе (цитата по «РИА Новости»).

Он пояснил, что речь идет об экспорте фетальных клеток (находятся в организме плода, их получают после выполнения аборта или из пуповинной крови), ооцитов (женская половая клетка, незрелая форма яйцеклетки) и эмбрионов.

В январе 2025 года «Медвестник» писал, что после введения в 2022 году запрета на частичное донорство в программах суррогатного материнства выросло число россиянок, которые вывозят из страны свои замороженные эмбрионы. Девушки с бесплодием все чаще пытаются воспользоваться услугами суррогатного материнства за пределами страны, что повысило стоимость программ в России и за границей, указывало издание.

Полина Мотызлевская