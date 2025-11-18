ВККС решит судьбу кандидата на пост зампреда Самарского областного суда
Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит заявление Александра Шилова о рекомендации кандидатом на должность заместителя председателя Самарского областного суда. Заседание по этому вопросу состоится 27 ноября. Об этом сообщается на сайте ВККС.
Здание Самарского областного суда
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
С 18 марта 2025 года Александр Шилов исполняет обязанности председателя Самарского областного суда. До этого, с марта 2020 года, он работал заместителем председателя учреждения. С 2011 по 2019 год Александр Шилов был судьей Самарского областного суда.
Пост председателя облсуда остается вакантным после отставки Вадима Кудинова, проработавшего в должности шесть лет, с марта 2019 до марта 2025 года. Еще до отставки, в 2024 году, он заявил свою кандидатуру на конкурс на пост председателя Самарского областного суда, и ее согласовала ВККС РФ. Однако Вадим Кудинов так и не занял эту должность. Другие кандидатуры, заявленные на конкурс на пост главы Самарского областного суда, были отклонены.