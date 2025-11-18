ВККС решит судьбу кандидата на пост зампреда Самарского областного суда

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит заявление Александра Шилова о рекомендации кандидатом на должность заместителя председателя Самарского областного суда. Заседание по этому вопросу состоится 27 ноября. Об этом сообщается на сайте ВККС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Самарского областного суда

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Здание Самарского областного суда

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

С 18 марта 2025 года Александр Шилов исполняет обязанности председателя Самарского областного суда. До этого, с марта 2020 года, он работал заместителем председателя учреждения. С 2011 по 2019 год Александр Шилов был судьей Самарского областного суда.

Пост председателя облсуда остается вакантным после отставки Вадима Кудинова, проработавшего в должности шесть лет, с марта 2019 до марта 2025 года. Еще до отставки, в 2024 году, он заявил свою кандидатуру на конкурс на пост председателя Самарского областного суда, и ее согласовала ВККС РФ. Однако Вадим Кудинов так и не занял эту должность. Другие кандидатуры, заявленные на конкурс на пост главы Самарского областного суда, были отклонены.

Георгий Портнов