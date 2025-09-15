На пост главы самарского облсуда не одобрен ни один кандидат

Отклонены кандидатуры трех претендентов на пост председателя Самарского областного суда. Решение приняла Высшая квалификационная коллегия судей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На должность председателя Самарского областного суда претендовали глава Промышленного районного суда Самары Татьяна Керосирова, председатель Автозаводского районного суда Тольятти Светлана Новинкина и судья Шестого кассационного суда общей юрисдикции Игорь Тимохин.

У ВККС возникли вопросы к Татьяне Керосировой из-за того, что суд под ее ведомством неоднократно рассматривал дела ее родственников. Светлана Новинкина получила отказ за множество выписанных ей штрафов за превышение скорости.

Кандидатура Игоря Тимохина была отклонена после того, как выяснилось, что ранее он не получил рекомендацию на пост председателя Кировского областного суда и не заявляется на вышестоящую должность в кассационной инстанции.

С 18 марта 2019 и до апреля 2025 года Самарский областной суд возглавлял Вадим Кудинов. Срок его полномочий составил шесть лет.

До истечения этого срока Вадим Кудинов заявил свою кандидатуру на конкурс на пост председателя Самарского областного суда в 2024 году, и ее согласовала ВККС РФ. В апреле 2025 года исполняющим обязанности председателя Самарского областного суда был назначен Александр Шилов. Ранее он замещал Вадима Кудинова, когда тот возглавлял Красноглинский районный суд Самары.

Георгий Портнов