Депутат Швыткин подтвердил попытку покушения на Шойгу

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин подтвердил информацию СМИ о сорванной ФСБ попытке покушения на секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу. Это следует из его комментария «Ленте.ру».

Депутат заявил изданию, что на жизнь господина Шойгу пытались покушаться, чтобы нанести не столько медийный, сколько именно содержательный урон России. Он пояснил, что Сергей Шойгу «занимается непосредственно обеспечением безопасности граждан», а также «укреплением обороноспособности страны и рядом других серьезных вопросов».

На прошлой неделе ФСБ сообщила о предотвращении теракта на Троекуровском кладбище в Москве. Целью террористов, согласно заявлению спецслужбы, должно было стать «одно из высших должностных лиц российского государства». С самого начала в СМИ обсуждалась версия о том, что этим лицом был Сергей Шойгу, однако источники «Ъ» отказались подтвердить это предположение. Вчера «Московский комсомолец» со ссылкой на источники сообщил, что речь действительно шла о секретаре Совбеза.

По предварительным данным, к подготовке покушения может быть причастен уроженец Таджикистана, фигурировавший в деле об убийстве бизнесмена из Башкирии в 2016 году.

Сергей Шойгу, 1971 год

Сергей Шойгу, 1971 год

Фото: Личный архив Сергея Шойгу

В январе 1994 года назначен министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий &lt;BR>На фото: Сергей Шойгу на учениях спасателей МЧС в Кабардино-Балкарии, 1997 год

В январе 1994 года назначен министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
На фото: Сергей Шойгу на учениях спасателей МЧС в Кабардино-Балкарии, 1997 год

Фото: Коммерсантъ / Владимир Смоляков  /  купить фото

В Музее пожарного дела, 1998 год

В Музее пожарного дела, 1998 год

Фото: Коммерсантъ / Владимир Смоляков  /  купить фото

На учениях спасателей МЧС на реке Белой в Башкирии, 1998 год

На учениях спасателей МЧС на реке Белой в Башкирии, 1998 год

Фото: Коммерсантъ / Владимир Смоляков  /  купить фото

Во время закладки церкви на территории центра МЧС по Центральному федеральному округу, 1999 год

Во время закладки церкви на территории центра МЧС по Центральному федеральному округу, 1999 год

Фото: Коммерсантъ / Владимир Смоляков  /  купить фото

На учениях спасателей МЧС в Сочи, 1999 год

На учениях спасателей МЧС в Сочи, 1999 год

Фото: Коммерсантъ / Владимир Смоляков  /  купить фото

В московском клубе «Кино», 2000 год

В московском клубе «Кино», 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Владимир Смоляков  /  купить фото

С дочкой Ксенией на выступлении команд КВН игроков МЧС в Москве, 2000 год

С дочкой Ксенией на выступлении команд КВН игроков МЧС в Москве, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Владимир Смоляков  /  купить фото

На выставке «Средства спасения 2000» в Москве, 2000 год

На выставке «Средства спасения 2000» в Москве, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В 2001 году партия «Единство» вместе с движениями «Отечество» и «Вся Россия» образовали партию «Единство и Отечество — Единая Россия» (с 2003 года — «Единая Россия»). Сергей Шойгу стал одним из трех сопредседателей высшего совета организации &lt;BR>На фото: с мэром Москвы Юрием Лужковым на съезде партий «Единство» и «Отечество» в Москве, 2001 год

В 2001 году партия «Единство» вместе с движениями «Отечество» и «Вся Россия» образовали партию «Единство и Отечество — Единая Россия» (с 2003 года — «Единая Россия»). Сергей Шойгу стал одним из трех сопредседателей высшего совета организации
На фото: с мэром Москвы Юрием Лужковым на съезде партий «Единство» и «Отечество» в Москве, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С режиссером Никитой Михалковым на праздновании его 60-летия в Москве, 2005 год

С режиссером Никитой Михалковым на праздновании его 60-летия в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Во время тушения пожара в здании издательства «Пресса» в Москве, 2006 год

Во время тушения пожара в здании издательства «Пресса» в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков

Во время благотворительного матча по футболу между командами политиков и звезд эстрады в Москве, 2006 год

Во время благотворительного матча по футболу между командами политиков и звезд эстрады в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Слева направо: замглавы МЧС Юрий Воробьев, руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов, министр Сергей Шойгу и хоккеист Олег Твердовский на церемонии представления «Кубка Стэнли» в Москве, 2006 год

Слева направо: замглавы МЧС Юрий Воробьев, руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов, министр Сергей Шойгу и хоккеист Олег Твердовский на церемонии представления «Кубка Стэнли» в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 1999, 2003, 2007, 2011 и 2021 годах участвовал в выборах в Госдуму. Отказывался от депутатского мандата после голосования &lt;BR>На фото: на смотре МЧС в Жуковском, 2007 год

В 1999, 2003, 2007, 2011 и 2021 годах участвовал в выборах в Госдуму. Отказывался от депутатского мандата после голосования
На фото: на смотре МЧС в Жуковском, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Филиппов

Перед матчем хоккейного турнира «Кубок Фетисова» в Ледовом дворце спорта ЦСКА в Москве, 2008 год

Перед матчем хоккейного турнира «Кубок Фетисова» в Ледовом дворце спорта ЦСКА в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Слева направо: композитор Александр Розенбаум, глава МВД Рашид Нургалиев, зампред правительства Александр Жуков, глава МЧС Сергей Шойгу и глава МИДа Сергей Лавров на праздновании дня рождения руководителя Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслава Фетисова в Москве, 2008 год

Слева направо: композитор Александр Розенбаум, глава МВД Рашид Нургалиев, зампред правительства Александр Жуков, глава МЧС Сергей Шойгу и глава МИДа Сергей Лавров на праздновании дня рождения руководителя Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслава Фетисова в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На международных демонстрационных учениях «Богородск-ШОС» в Ногинске, 2009 год

На международных демонстрационных учениях «Богородск-ШОС» в Ногинске, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

На борту судна «Метрополь» в Иркутской области, 2009 год

На борту судна «Метрополь» в Иркутской области, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 11 мая по 6 ноября 2012 года занимал пост губернатора Московской области &lt;BR>На фото слева направо: премьер-министр Владимир Путин, президент Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, спикер Госдумы Борис Грызлов и зампред Госдумы Вячеслав Володин на съезде «Единой России» в Санкт-Петербурге, 2009 год

С 11 мая по 6 ноября 2012 года занимал пост губернатора Московской области
На фото слева направо: премьер-министр Владимир Путин, президент Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, спикер Госдумы Борис Грызлов и зампред Госдумы Вячеслав Володин на съезде «Единой России» в Санкт-Петербурге, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

6 ноября 2012 года был назначен министром обороны &lt;BR>На фото: на параде Победы в Москве, 2013 год

6 ноября 2012 года был назначен министром обороны
На фото: на параде Победы в Москве, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

На выставке военной техники в Бронницах, 2013 год

На выставке военной техники в Бронницах, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

На заседании попечительского совета Русского географического общества, которое Сергей Шойгу возглавляет с 2009 года (2014 год)

На заседании попечительского совета Русского географического общества, которое Сергей Шойгу возглавляет с 2009 года (2014 год)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С президентом Владимиром Путиным в Саяно-Шушенском заповеднике, 2018 год

С президентом Владимиром Путиным в Саяно-Шушенском заповеднике, 2018 год

Фото: Alexei Nikolsky / Sputnik / Reuters

С президентом Владимиром Путиным на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, 2018 год

С президентом Владимиром Путиным на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выступление Сергея Шойгу на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» в Кубинке, 2018 год

Выступление Сергея Шойгу на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» в Кубинке, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Во время матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади, 2019 год

Во время матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

С мэром Москвы Сергеем Собяниным перед началом встречи президента Владимира Путина с представителями «Единой России», 2021 год

С мэром Москвы Сергеем Собяниным перед началом встречи президента Владимира Путина с представителями «Единой России», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в парке «Патриот» в Кубинке, 2023 год

На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в парке «Патриот» в Кубинке, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

С кистью у мольберта, 2020-е

С кистью у мольберта, 2020-е

Фото: страница Шолбана Кара-оола в VK

В мае 2024 года Сергей Шойгу был назначен секретарем Совета безопасности РФ &lt;BR>На фото: на заседании правительства, 2024 год

В мае 2024 года Сергей Шойгу был назначен секретарем Совета безопасности РФ
На фото: на заседании правительства, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Следующая фотография
Сергей Шойгу, 1971 год

Фото: Личный архив Сергея Шойгу

В январе 1994 года назначен министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
На фото: Сергей Шойгу на учениях спасателей МЧС в Кабардино-Балкарии, 1997 год

Фото: Коммерсантъ / Владимир Смоляков  /  купить фото

В Музее пожарного дела, 1998 год

Фото: Коммерсантъ / Владимир Смоляков  /  купить фото

На учениях спасателей МЧС на реке Белой в Башкирии, 1998 год

Фото: Коммерсантъ / Владимир Смоляков  /  купить фото

Во время закладки церкви на территории центра МЧС по Центральному федеральному округу, 1999 год

Фото: Коммерсантъ / Владимир Смоляков  /  купить фото

На учениях спасателей МЧС в Сочи, 1999 год

Фото: Коммерсантъ / Владимир Смоляков  /  купить фото

В московском клубе «Кино», 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Владимир Смоляков  /  купить фото

С дочкой Ксенией на выступлении команд КВН игроков МЧС в Москве, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Владимир Смоляков  /  купить фото

На выставке «Средства спасения 2000» в Москве, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В 2001 году партия «Единство» вместе с движениями «Отечество» и «Вся Россия» образовали партию «Единство и Отечество — Единая Россия» (с 2003 года — «Единая Россия»). Сергей Шойгу стал одним из трех сопредседателей высшего совета организации
На фото: с мэром Москвы Юрием Лужковым на съезде партий «Единство» и «Отечество» в Москве, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С режиссером Никитой Михалковым на праздновании его 60-летия в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Во время тушения пожара в здании издательства «Пресса» в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков

Во время благотворительного матча по футболу между командами политиков и звезд эстрады в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Слева направо: замглавы МЧС Юрий Воробьев, руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов, министр Сергей Шойгу и хоккеист Олег Твердовский на церемонии представления «Кубка Стэнли» в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 1999, 2003, 2007, 2011 и 2021 годах участвовал в выборах в Госдуму. Отказывался от депутатского мандата после голосования
На фото: на смотре МЧС в Жуковском, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Филиппов

Перед матчем хоккейного турнира «Кубок Фетисова» в Ледовом дворце спорта ЦСКА в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Слева направо: композитор Александр Розенбаум, глава МВД Рашид Нургалиев, зампред правительства Александр Жуков, глава МЧС Сергей Шойгу и глава МИДа Сергей Лавров на праздновании дня рождения руководителя Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслава Фетисова в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На международных демонстрационных учениях «Богородск-ШОС» в Ногинске, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

На борту судна «Метрополь» в Иркутской области, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 11 мая по 6 ноября 2012 года занимал пост губернатора Московской области
На фото слева направо: премьер-министр Владимир Путин, президент Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, спикер Госдумы Борис Грызлов и зампред Госдумы Вячеслав Володин на съезде «Единой России» в Санкт-Петербурге, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

6 ноября 2012 года был назначен министром обороны
На фото: на параде Победы в Москве, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

На выставке военной техники в Бронницах, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

На заседании попечительского совета Русского географического общества, которое Сергей Шойгу возглавляет с 2009 года (2014 год)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С президентом Владимиром Путиным в Саяно-Шушенском заповеднике, 2018 год

Фото: Alexei Nikolsky / Sputnik / Reuters

С президентом Владимиром Путиным на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выступление Сергея Шойгу на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» в Кубинке, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Во время матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

С мэром Москвы Сергеем Собяниным перед началом встречи президента Владимира Путина с представителями «Единой России», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в парке «Патриот» в Кубинке, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

С кистью у мольберта, 2020-е

Фото: страница Шолбана Кара-оола в VK

В мае 2024 года Сергей Шойгу был назначен секретарем Совета безопасности РФ
На фото: на заседании правительства, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

