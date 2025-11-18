Депутат Швыткин подтвердил попытку покушения на Шойгу

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин подтвердил информацию СМИ о сорванной ФСБ попытке покушения на секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу. Это следует из его комментария «Ленте.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Депутат заявил изданию, что на жизнь господина Шойгу пытались покушаться, чтобы нанести не столько медийный, сколько именно содержательный урон России. Он пояснил, что Сергей Шойгу «занимается непосредственно обеспечением безопасности граждан», а также «укреплением обороноспособности страны и рядом других серьезных вопросов».

На прошлой неделе ФСБ сообщила о предотвращении теракта на Троекуровском кладбище в Москве. Целью террористов, согласно заявлению спецслужбы, должно было стать «одно из высших должностных лиц российского государства». С самого начала в СМИ обсуждалась версия о том, что этим лицом был Сергей Шойгу, однако источники «Ъ» отказались подтвердить это предположение. Вчера «Московский комсомолец» со ссылкой на источники сообщил, что речь действительно шла о секретаре Совбеза.

По предварительным данным, к подготовке покушения может быть причастен уроженец Таджикистана, фигурировавший в деле об убийстве бизнесмена из Башкирии в 2016 году.