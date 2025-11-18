Готовивший теракт на кладбище в Москве проходил по делу об убийстве бизнесмена

Уроженец Таджикистана Джалолиддин Шамсов, упомянутый в деле о подготовке теракта в Москве, в прошлом мог фигурировать в деле об убийстве в 2016 году предпринимателя из Башкирии Марата Купцова. Об убийстве писал «Ъ».

Фото: Архив Джалолиддина Шамсова Джалолиддин Шамсов

Фото: Архив Джалолиддина Шамсова

Башкирского бизнесмена застрелили в марте 2016 года. Организаторами следствие сочло бывшую невестку, которая, предположительно, задолжала родственнику крупную сумму денег, а также гражданина Таджикистана Саъдулло Касимова. В убийстве обвинялся еще один гражданин Таджикистана — Эджод Носиров. По версии правоохранительных органов, организаторы нашли исполнителя через своего знакомого — соотечественника Джалолиддина Шамсова.

ТАСС сообщает, что Джалолиддин Шамсов из дела об убийстве бизнесмена — тот же человек, который проходит подозреваемым по делу о подготовке теракта на Троекуровском кладбище в Москве. На прошлой неделе агентство сообщало, что в 2021 году он сам совершил убийство в Башкирии, после чего скрылся на Украине.

ФСБ на прошлой неделе заявила о предотвращении теракта в отношении «одного из высших чиновников России». По версии спецслужбы, покушение планировали совершить на кладбище, где похоронены родственники чиновника. Вчера «Московский комсомолец» со ссылкой на источники сообщил, что жертвой террористов должен был стать секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

В СМИ с самого начала обсуждалась версия о том, что террористы готовили покушение именно на господина Шойгу — у экс-министра обороны на Троекуровском кладбище похоронены родители. Однако источники «Ъ» изначально эту информацию не подтвердили.