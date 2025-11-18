Таможенники пресекли вывоз киотного креста из Новосибирска

Таможенники аэропорта Толмачево обнаружили в ручной клади пассажира авиарейса Новосибирск — Стамбул литую икону Божьей Матери «Неопалимая купина» и киотный крест «Распятие Христово», сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Экспертиза показала, что изделия были созданы более 50 лет назад и представляют культурную ценность. Для их вывоза необходимо разрешение Минкультуры и заполнение пассажирской таможенной декларации. Однако пассажир никаких документов не оформлял.

Как пояснил 38-летний правонарушитель, предметы предназначались для личного использования.

Возбуждено два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 (недекларирование товаров) и ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).

Как писал «Ъ-Сибирь», новосибирские таможенники обнаружили в чемодане пассажира рога благородного оленя весом более 2,6 кг.

Михаил Кичанов