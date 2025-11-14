Рога благородного оленя обнаружили таможенники в багаже пассажира в Толмачево

Таможенники аэропорта Толмачево выявили в чемодане пассажира два рога благородного оленя весом более 2,6 кг. Правонарушителя остановили в «зеленом» коридоре для выборочного контроля, рассказали в Сибирском таможенном управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шапран, Коммерсантъ Фото: Андрей Шапран, Коммерсантъ

Сообщается, что пассажир совершал рейс из Новосибирска в Баку. Рога удалось обнаружить с помощью досмотровой рентген-техники. Рога благородного оленя подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Как пояснил авиапассажир, рога он получил в качестве подарка во время отдыха в Республике Алтай.

В отношении правонарушителя возбуждены два дела: о несоблюдении запретов и ограничений (ст. 16.3 КоАП РФ) и недекларировании товаров (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ).

Как писал «Ъ-Сибирь», Новосибирская таможня выявила при досмотре ручной клади в аэропорту Толмачево телескопическую дубинку. Россиянин, который пытался провести опасный предмет в Стамбул, объяснил, что дубинка ему нужна для личного использования.

Михаил Кичанов