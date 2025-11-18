Ограничения на продажу энергетиков в Свердловской области прошли первое чтение

Заксобрание Свердловской области приняло в первом чтении законопроект о частичном запрете продажи энергетических напитков, сообщает «Ъ-Урал».

Предполагается, что с 1 марта 2026 года энергетики в регионе нельзя будет купить образовательных, медицинских и культурно-спортивных учреждениях, а также во время массовых мероприятий. За нарушение закона граждан будут штрафовать на 5-10 тыс. руб., юрлица — на 50-100 тыс. руб.

Глава регионального министерства промышленного комплекса Анна Кузнецова на заседании указала, что Свердловская область стала первым регионом, принявшим подобные ограничения на продажу энергетиков. «Обращаю внимание, полного запрета на продажу энергетиков не планируется и не вводится»,— добавила она.

С 1 марта 2025 года в России на федеральном уровне действует закон, которые запрещает продажу энергетиков несовершеннолетним. За нарушение запрета физическим лицам будет грозить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., должностным — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., юридическим — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Полина Мотызлевская