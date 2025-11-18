Торги по проекту КРТ «Водник» планируют объявить до конца марта 2026 года

Правительство Нижегородской области планирует объявить торги на право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) нежилой застройки, включая стадион «Водник», в Нижнем Новгороде до конца первого квартала 2026 года. Об этом сообщил замгубернатора Сергей Морозов.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Директор департамента спорта Нижнего Новгорода Антон Ермаков, главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов и глава минграда Дарья Шунаева (слева направо) на обсуждении мастер-плана КРТ стадиона «Водник»

На месте закрытого в сентябре 2025 года стадиона областные власти предлагают построить крытую хоккейную арену и спортивный центр. Футбольное поле сократится по площади, но станет круглогодичным. При этом частному инвестору дадут возможность построить рядом два дома, один из которых может достигать 180 м в высоту.

По словам Сергея Морозова, строительство спортивных объектов, с учетом проектных работ, может занять 3,5–4 года после заключения договора КРТ. Стоимость всего проекта оценивается в 9 млрд руб., включая 2 млрд руб. на спортивную инфраструктуру.

