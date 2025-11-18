Песков предложил силовикам оценить эффективность отключения мобильного интернета

Специалисты силовых структур должны оценивать эффективность отключения мобильного интернета в российских регионах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам господина Пескова, ограничение работы мобильного интернета считают целесообразным силовые ведомства, а они отвечают за обеспечение безопасности россиян. «Принятие таких мер... считаем абсолютно оправданным и необходимым»,— добавил представитель президента на брифинге.

В некоторых регионах России на время действия режима беспилотной опасности отключают мобильный интернет. Ограничения местные власти объясняют вопросами безопасности. Как уточняли в Ульяновской области, вокруг объектов спецназначения отключают мобильный интернет, чтобы избежать появления БПЛА на этой территории.

Минцифры России также подготовило «белый список» из более чем 50 ресурсов, которые будут работать при отключении мобильного интернета. Среди них — ВКонтакте, мессенджер Max, Ozon, Wildberries, «Госуслуги», сервисы «Яндекса», «Авито» и другие сайты. 14 ноября в перечень добавили Альфа-банк, РЖД, «Почту России», 2ГИС и Tutu.ru.

