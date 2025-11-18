В 2025 году в Татарстане прогнозируется производство 229 тыс. тонн мяса птицы, что на 4,5% выше уровня 2024 года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Производство мяса птицы в Татарстане в 2025 году увеличится на 4,5%

На данный момент основную часть рынка занимают крупные холдинги: АО «Агросила» (ООО «Челны Бройлер») контролирует 57,5% производства, а «Ак Барс» Холдинг (ООО «Птицеводческий комплекс Ак Барс») — 26,2%. В совокупности на эти компании приходится до 84% всего производства мяса птицы в регионе.

К 2030 году Татарстан должен увеличить производство мяса птицы на 25 тыс. тонн по сравнению с 2024 годом. Для этого реализуются новые инвестиционные проекты, среди которых строительство дополнительных птицеводческих корпусов на 600 тыс. голов в Пестречинском районе, что позволит увеличить производство птицы на убой в живом весе на 12 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что строительство птицефабрики вызывает опасения жителей Лаишевского и Пестречинского районов из-за возможного ухудшения экологической обстановки.

Анна Кайдалова