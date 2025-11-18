Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о результатах проверки строительства птицефабрики. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Бастрыкину доложат о ходе проверки строительства птицефабрики в Татарстане

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкину доложат о ходе проверки строительства птицефабрики в Татарстане

Поводом стали жалобы жителей Лаишевского и Пестречинского районов, поступившие главе СКР. Местные жители заявили о несогласии со строительством птицефабрики рядом с населенными пунктами, где многодетным семьям выделены земельные участки. Строительство предприятия вызывает опасения жителей по поводу возможного загрязнения реки Меша и ухудшения экологической обстановки.

Ранее сообщалось, что раис Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству проверить ситуацию со строительством птицефабрики.

Анна Кайдалова