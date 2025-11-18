Греф: искусственный интеллект стал вытеснять юристов

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) вытесняет с рынка юристов, заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, на финансовом рынке идет серьезная конкуренция за клиентов, и «места для юристов все меньше и меньше».

«Искусственный интеллект их вытесняет, у них явное перепроизводство. Поэтому они начинают заниматься неблаговидными вещами»,— сказал глава «Сбера» на конференции ЦБ (цитата по ТАСС).

Герман Греф убежден, что в ближайшие десять лет человечеству стоит ждать Artificial General Intelligence, то есть общего искусственного интеллекта, а возможно, и суперинтеллекта. Он рассказал, что в Сбербанке резко увеличили количество людей, которые занимаются безопасностью ИИ.