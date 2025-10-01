Собянин спросил у Грефа, заменит ли его искусственный интеллект

Мэр Москвы Сергей Собянин поинтересовался у главы Сбербанка Германа Грефа, сможет ли его заменить искусственный интеллект (ИИ). Дискуссия возникла на пленарной сессии «Человеческие технологии. Что определяет будущее мегаполисов?» Международного саммита Moscow Startup Summit.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Вы скажите, нас заменит искусственный интеллект? Вас, меня, стартаперов? Я понял, вас нет»,— сказал Сергей Собянин, не получив ответа от Германа Грефа (цитата по «РИА Новости»).

На том же саммите Герман Греф заявил, что через два-три года ИИ сможет заменить людей неквалифицированных профессий. «Роботы будут совершенно спокойно не только ходить в качестве машин с пылесосами, но и физически — человекоподобные роботы могут подметать улицы, подавать еду, готовить еду»,— уточнил банкир.

В перспективе десяти лет, добавил господин Греф, человечеству стоит ждать Artificial General Intelligence, то есть общего искусственного интеллекта, а возможно, и суперинтеллекта. Последний, предположил банкир, сможет решить «оставшиеся семь математических уравнений и еще огромное количество других нерешенных проблем».

Мэр Москвы не согласился с тезисом Германа Грефа о физическом ИИ. Нейросети, пояснил Сергей Собянин, занимаются не подачей еды на стол, а «высокотехнологичными ребятами». Грузчики останутся на прежних местах, убежден господин Собянин. На работу дворника он предложил посмотреть как на цепочку связанных между собой звеньев. «А дворникам нужно, чтобы кто-то командовал. Это Бирюков, а Бирюковым должен командовать Собянин»,— пояснил мэр.

В продолжение беседы Сергей Собянин посоветовал тем, у кого не убран снег во дворе, обратиться к главе Сбербанка. «Ребята, дайте мне еще несколько лет хотя бы, а потом приглашайте в качестве дворника»,— отреагировал Герман Греф.