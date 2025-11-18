РЖД внедрит посадку в поезда по биометрии в ближайшее время

Единая биометрическая систему (ЕБС) для посадки в поезд заработает «в самое ближайшее время», заявил замглавы РЖД Иван Колесников на форуме «Транспорт России» в Москве. Он добавил, что компания развивает цифровые сервисы и уже продает 82% билетов дистанционно. Пассажирам не нужно распечатывать билеты для поездки. Сесть на поезд можно исключительно по паспорту, напомнил он.

«Меняем порядок оплаты билетов: если раньше новацией была возможность оплатить банковской картой, то теперь билет можно приобрести и с помощью сервисов Mir Pay, системы быстрых платежей. А, например, при прохождении турникета в пригородном комплексе мы теперь пользуемся системой NFC, которая фактически убирает заторы перед турникетами. Мы сейчас тестируем возможность оплаты через систему геолокации»,— рассказал господин Колесников.

В октябре «Ъ» писал, что программу уже тестируют в петербургском аэропорту Пулково — регистрация и посадка по биометрии там осуществляется с июня.

