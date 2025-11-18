Двух человек доставили в больницы Челябинска после ДТП с мусоровозом и поездом

В дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде в Челябинской области пострадали два человека. Оба госпитализированы в медучреждения регионального центра. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, сообщает пресс-служба правительства региона.

Состояние второго пострадавшего уточняется. Он проходит дообследование. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркивают в правительстве.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 18 ноября около 12:30 в Аргаяшском районе произошло столкновение пригородного поезда и мусоровоза. По данным ЮУЖД, водитель грузовика выехал на переезд перед приближающейся электричкой. Машинист применил экстренное торможение, но не смог предотвратить столкновение. Мусоровоз от удара вылетел с дороги и перевернулся.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем — водителе грузовика. По предварительным данным, госпитализирован также пассажир мусоровоза.