В Челябинской области пригородный поезд столкнулся с мусоровозом

Пригородный пассажирский поезд Екатеринбург — Челябинск 18 ноября столкнулся с мусоровозом недалеко от села Аргаяш. Информацию «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Происшествие случилось в 12:30. На месте работают сотрудники управления Госавтоинспекции по региону и экстренных служб. Данных по пострадавших на настоящий момент нет. Челябинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА. По данным ЮУЖД, причиной аварии стал выезд грузовика перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным. Предварительно, травмирован водитель автомобиля. На движение других поездов ЧП не повлияло.

Виталина Ярховска